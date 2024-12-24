Украина часто возвращается к графикам отключения света, поэтому тема зарядки гаджетов всегда актуальна.

Однако даже в таких условиях можно найти способы зарядить ноутбук без розетки.

Эксперты рассказали о семи эффективных вариантах:

Thunderbolt — если ноутбук имеет порт Thunderbolt или Type C, вы можете подключить его к адаптеру и без проблем продолжать работу. Эти порты передают энергию до 100 Вт, что идеально подходит для зарядки.

Павербанк для ноутбука – для зарядки ноутбука нужен павербанк с емкостью 20-30 тысяч мАч. Важно, чтобы разъемы на устройстве и павербанке совпадали, иначе зарядить ноутбук будет тяжело.

Автомобильный аккумулятор – можно использовать аккумулятор автомобиля, подключив его к инвертору, который преобразует постоянный ток в переменный. Это позволит зарядить ноутбук даже без доступа к розетке.

Супераккумулятор – это специальная батарея, которая может быть дополнительным источником питания для ноутбука. Выбирайте только подходящие для вашей модели.

Телефон или планшет – многие современные смартфоны и планшеты поддерживают функцию обратной зарядки. Это позволяет использовать ваш телефон или планшет в качестве павербанка для ноутбука.

Электрогенераторы – даже недорогие бензиновые генераторы могут обеспечить питание для ноутбука. Но для подключения к таким генераторам может потребоваться дополнительное зарядное устройство или адаптер.

Солнечные батареи – переносные солнечные панели мощностью до 100 Вт могут обеспечить необходимую энергию для ноутбука. Подключить устройство можно через разъем Type C или специальный кабель с круглым разъемом.

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