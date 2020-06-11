"Киевавтодор" объяснил, почему "починил" мост над проспектом Победы тонкими скобами

Как сообщает Politeka.net, пресс-служба ведомства попыталась оправдаться в социальной сети Facebook и нарвалась на критику киевлян.

В Киеве прогремел скандал из-за креативного ремонта моста на Дегтяревской улице - в сети показали, как разваливающуюся бетонную конструкцию скрепили металлическими хомутами. В "Киевавтодоре" заявили, что такое решение поможет избежать аварий.

"Проведенные работы - не панацея. А только временная мера. В ближайшие годы запланировано капитально отремонтировать путепровод", - отметила пресс-служба.

В сети также появилась информация о том, что ремонт моста обошелся в миллионы гривен. По словам представителей "Киевавтодора", это не правда, а хомуты обошлись в 500 гривен.

Пользователей сети объяснения коммунальщиков не удовлетворили. Многие отметили, что ремонтники часто ограничиваются временными мерами:

"Ключевые слова -«найближчими РОКАМИ заплановано...» Вы это серьезно??!?!?? То есть бетонное ограждение весом пару сот кг минимум будет «держаться» на ваших волшебных хомутах ближайшие годы?? Кто возьмёт ответственность если это ограждение упадёт вниз на Автомобиль и кого-то убьёт?"; "На том месте, где сделана фотография полуразрушенная лестница, требующая капитального ремонта, каждый год ее латают цементом, а она разрушается"; "Хомуты стоили 500 грн, а стоимость работ по установке - 500 тыс?"; "Изолента кончилась"; "и куда смотрит мэр Киева Кличко, и что на этот раз он скажет народу"; "Покажите Кличко".

Напомним, киевлян напугал "уставший" мост после креативного ремонта, видео.

Как сообщала Politeka, в Киеве "устал" еще один мост, фото аварии: "По второму кругу ремонтируют".

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