Власти Киева решили не ослаблять карантинные ограничения с 10 июня

Как сообщает Politeka.net, об этом свидетельствует протокол штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Ранее Кабинет министров постановил, что можно переходить к следующему этапу адаптивного карантина. С 10 июня разрешили проводить некоторые массовые метроприятия, открывать санатории, базы отдыха и лагеря для детей. Однако Киев, по мнению КГГА, оказался не готов к снятию ограничений.

9 июня, во время заседания, члены штаба пришли к выводу, что украинская столица не соответствует минимальным критериям для ослабления карантина из-за китайского вируса. В частности, инцидентность в Киеве составляет 15,23 человека на 100 тысяч населения, тогда как норма - 12 человек.

Кроме того в медучреждения занято слишком много коек, выделенных для пациентов с китайским вирусом - 42,64%. В то же время, среднее количество ПЦР-тестов и иммуноферментного анализа в Киеве составляет 63,33 человек на 100 тысяч населения, что тоже слишком много. В связи со всем вышеперечисленным в штабе решили, что еще не время ослаблять карантин для жителей столицы.

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