В сети показали, как выглядят улицы Киева в первый день усиленного карантина

В Киеве с 6 апреля начали действовать новые ограничительные меры, которые запрещают украинцам выходить без защитной маски, а также собираться в компании больше двух людей. Кроме того, закрыли все общественные парки, спортплощадки, детские площадки и скверы. Киевлянин Даниил Тимофеев прошелся по Киеву и сфотографировал «самые людные» места столицы, пишет Politeka.

К полудню улицы города опустели. Патрули полиции наводят страх на тех, кто хотел просто прогуляться по улице. Теперь выгуливать можно только собак. Одинокие прохожие – в масках. На детских площадках нет детей.

Напомним, что в Киеве полиция задержала горе-спортсмена, который решил обплыть стороной правила карантина. Полиция задержала ещё одного спортсмена в Гидропарке, который решил обойти блокпост полиции необычным способом.

Отчаянный молодой парень решил переплыть Днепр на другой берег к Гидропарку, чтобы позаниматься в общественной качалке. На опубликованных кадрах можно увидеть, как на одном берегу Днепра пловца провожали десятки журналистов, на другом берегу уже встречали десятки полицейских.

Сопротивления любитель спорта не оказывал. Его задержали, усадили в автомобиль и отвезли в отделение.

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