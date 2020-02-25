В ночь с 26 на 27 февраля в Киеве в Оболонском районе проведут плановую профилактическую промывку сетей

Во время выполнения работ в “Киевводоканале” не рекомендуется использовать воду из-под крана для приготовления пищи и для санитарно-гигиенических нужд.

Об этом предупредила пресс-служба ЧАО “АК ”Киевводоканал”.

Профилактическая промывка будет проводиться с 23:00 26 февраля до 5:00 27 февраля. Чистить собираются резервуары воды № 2, 3 на насосной водопроводной станции “Оболонь-I”.

Также в зону работ попадут сети по посп. Оболонскому (от ул. Малиновского до ст. м. “Минская”), ул. Героев Сталинграда (от № 2 до № 26, от № 1 до № 33/35), ул. Приозерная, ул. Малиновского, ул. Приречная, ул. Тимошенко, ул. Иорданская, ул. Архипенко.

В “Киевводоканале” подчеркнули, что профилактика проводится ночью, чтобы не создавать неудобства жителям.

Чтобы узнать, что вода стала пригодна к использованию, утром 27 февраля стоит спустить воду с крана. Если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха, пользоваться ею вполне безопасно.

Во время таких профилактических чисток вода в трубах очищается от осадка. Кроме того, это не позволяет ей застояться.

Напомним, что в Киеве митингующие перекрыли улицу Грушевского. Протестующие с флагами разных стран, в том числе Украины, Чехии, Италии и США, перекрыли улицу на пешеходном переходе, препятствуя движению автомобилей.

Дорога была перекрыта на улице Грушевского, в районе Европейской площади в Киеве.

Из-за митинга возникла крупная пробка. Как можно заметить на видеозаписи с места событий, между участниками протеста и водителями автомобилей возникали конфликты. Некоторым машинам удавалось "проскочить" между протестующими.

Причины блокирования дороги и требования протестующих на данный момент уточняются.

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