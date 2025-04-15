У ДТЕК попередили про точний час і локації, де в Києві та області діятимуть графіки відключення світла в середу, 16 квітня 2025 року.

У низці населених пунктів Київської області в середу, 16 квітня 2025 року, ДТЕК запроваджує локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Обмеження електропостачання діятимуть у різних громадах і триватимуть до 10 годин на добу.

Зокрема ДТЕК запланував проведення профілактичних робіт у електромережі в межах Димерської громади. Через це 16 квітня в проміжку з 9:00 до 19:00 графіки відключення світла діятимуть у таких населених пунктах:

село Богдани по вулиці Київська;

село Пилява по вул.Травнева;

с.Толокунь по вулиці Набережній;

с.Сухолуччя (Миру, Садова, Травнева);

с.Ясногородка (Соборна, Колективна).

Також планові знеструмлення у середу відбудуться на території Немішаївської селищної громади в Бучанському районі – орієнтовно з 8:30 до 17:00 без електроенергії залишаться мешканці села Микуличі по вулицях Будівельна, Залізнична, Гулака-Артемовського.

Що стосується Києва та інших населених пунктів області, то наразі ДТЕК не повідомляв про запровадження інших графіків відключення світла на 16 квітня. Якщо ситуація зміниться, про це оголосять окремо, пише Politeka.

Крім того, експерти "Укренерго" просять українців перенести активне споживання електроенергії на денні години, коли найактивніше працюють побутові сонячні електростанції, та використовувати потужні електричні прилади приблизно з 10:00 до 18:00.

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