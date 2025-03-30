У понеділок, 31 березня 2025 року, ДТЕК проводитиме в Київській області роботи, через які доведеться застосувати графіки відключення світла, пише Політека.
Енергетики попереджають, що на території Маловільшанської громади в понеділок без електроенергії з 8:00 до 20:00 залишаться мешканці села Коженики по вулицях Новосельській і Набережній, а також с. Мала Вільшанка по вул. Шкільній.
На території Кагарлицької громади Київської області, як повідомляє Політека графіки відключення світла 31 березня діятимуть із 8:30 до 18:30 в таких населених пунктах:
- Черняхів (вул. Берегова, Заводська, Свободи, Лесі Українки, Староцерківська, Валерія Чухрая);
- Сущани (Дружби, Садова, Трохименка);
- Халча (Березняки, Дорошенка, Незалежності, Садова, Сонячна, Шовковична);
- Слобода (Заріччя, Незалежності).
Крім того, ДТЕК попереджає про проведення профілактичних робіт на території Пірнівської громади в Вишгородському районі. Через це графіки відключення світла 31 березня 2025 року будуть застосовуватися з 8:00 до 19:00 у:
- селі Нижча Дубечня (вулиці Григорія Савченка, Київська, Корольова, Клименка, Садова);
- Новосілки (Київська, Лугова, Оболонська, Польова, СТ "Зелений самшит", Урочища "Лужок", "Плетила", "Селище", "Чаплище");
- Лебедівка (вул. Деснянська, Затишна, Калинова, Сагайдачного, Сваромська, Травнева, Шевченка, Ярослава Мудрого, урочище "Рябіна", провулки Ягідний, Лісовий і Польовий).
Для столиці на понеділок ДТЕК не оголошував про жодні обмеження електропостачання.
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