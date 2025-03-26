Заблокувати SIM-карту lifecell можна через інформаційно-консультаційний центр або центр обслуговування абонентів необхідно надати інформацію.

Блокування номера Lifecell дасть впевненість, що ніхто не зможе скористатися вашою SIM-карткою у разі її втрати або крадіжки, повідомляє Politeka.net.

Мобільний оператор розкрив, як це зробити.

Ви можете заблокувати номер такими способами:

Зателефонуйте в інформаційно-консультаційний центр на 5433 або 0 800 20 5433 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів). У головному меню оберіть пункт 5 — «Блокування загубленої SIM-карти»;

Використайте систему самообслуговування Мій lifecell, якщо ваш номер зареєстрований в системі та ви пам'ятаєте свій Супер Пароль;

Зверніться до центру обслуговування абонентів.

Через інформаційно-консультаційний центр або центр обслуговування абонентів необхідно надати інформацію для підтвердження вашої особи:

Секретне слово (якщо воно встановлене);

Два телефони, на які ви найчастіше телефонуєте, та баланс основного рахунку (якщо секретне слово не встановлено);

Інші дані (за необхідності).

Коли контакт контрактний, для ідентифікації достатньо вказати повне ім’я власника, паспортні дані, на які зареєстровано контракт, та відповісти на додаткове запитання. Це допоможе запобігти спробам зловмисників заблокувати контакт від вашого імені.

Послуга блокування SIM-картки є безкоштовною.

Розблокування SIM-картки також безкоштовне впродовж перших 5 днів (без врахування дня блокування і розблокування). Якщо зробити це пізніше, буде стягуватися плата за збереження номера — 0,20 грн за кожен наступний день (включаючи ПДВ, без ПФ).

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