"Укрзалізниця" змінила маршрут поїзда на популярному напрямку, стало відомо про нововведення.

Укрзалізниця продовжила маршрут популярного серед туристів поїзда №203/204, повідомляє Політека.

Йдеться про напрямок Київ – Івано-Франківськ, який відтепер він курсуватиме до станції Ясіня, що відкриває більше можливостей для подорожей у Карпати.

Графік руху виглядає так: відправлення з Києва – о 23:00, прибуття до Ясіні – о 14:17.

Відправлення зі станції Ясіня – о 18:05.

Вартість квитків на рейс 25 березня: купе (до Івано-Франківська) – 388,14 грн, за плацкарт доведеться заплатити 254,39 гривен.

Пасажири можуть обрати купейні або плацкартні вагони, насолодитися комфортом у дорозі, можливістю виспатися та помилуватися мальовничими краєвидами.

Також відомо про додатковий швидкісний Інтерсіті+ №778 Львів – Київ.

Компанія призначила додатковий швидкісний двоповерховий поїзд Skoda за маршрутом Львів – Київ.

Розклад руху за цим напрямком:

23 березня: відправлення зі Львова о 13:47, прибуття до Києва о 21:04.

30 березня: зі Львова о 14:10, до столиці о 21:04.

"Продаж квитків уже відкрито! Плануйте подорожі заздалегідь та купуйте квитки на сайті, у застосунку чи в касах вокзалів", - йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Придбати квитки можна через мобільний застосунок або на сайті.

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