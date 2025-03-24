Укрзалізниця продовжила маршрут популярного серед туристів поїзда №203/204, повідомляє Політека.
Йдеться про напрямок Київ – Івано-Франківськ, який відтепер він курсуватиме до станції Ясіня, що відкриває більше можливостей для подорожей у Карпати.
Графік руху виглядає так: відправлення з Києва – о 23:00, прибуття до Ясіні – о 14:17.
Відправлення зі станції Ясіня – о 18:05.
Вартість квитків на рейс 25 березня: купе (до Івано-Франківська) – 388,14 грн, за плацкарт доведеться заплатити 254,39 гривен.
Пасажири можуть обрати купейні або плацкартні вагони, насолодитися комфортом у дорозі, можливістю виспатися та помилуватися мальовничими краєвидами.
Також відомо про додатковий швидкісний Інтерсіті+ №778 Львів – Київ.
Компанія призначила додатковий швидкісний двоповерховий поїзд Skoda за маршрутом Львів – Київ.
Розклад руху за цим напрямком:
23 березня: відправлення зі Львова о 13:47, прибуття до Києва о 21:04.
30 березня: зі Львова о 14:10, до столиці о 21:04.
"Продаж квитків уже відкрито! Плануйте подорожі заздалегідь та купуйте квитки на сайті, у застосунку чи в касах вокзалів", - йдеться у повідомленні Укрзалізниці.
Придбати квитки можна через мобільний застосунок або на сайті.
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