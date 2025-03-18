Як вважають експерти, рішення Нацбанку підвищити облікову ставку створює ризики для економіки та боротьби з корупцією.

Нацбанк підвищив облікову ставку до 15,5% річних як боротьбу з інфляцією, передає Politeka.net.

Як вважає колишній член ради НБУ Віталій Шапран, це рішення призведе до сумних наслідків.

Шапран стверджує, що погіршать умови кредитування, особливо це відчують позичальники prime-сегменту. Також будуть жорсткіші умови нових запозичень Мінфіну через ОВДП та зменшаться прибутки НБУ. Ще, на його думку, це призведе до зменшення податкових надходжень через зниження ділової активності, що відбувається під тиском зростання кредитних коефіцієнтів.

Аналітик Олексій Кущ додає, що це рішення НБУ також призведе до того, що дохідність з ОВДП з 15-17% підтягнеться на рівень 18-19%, а це збільшення витрат на обслуговування держборгу країни та додаткове навантаження на бюджет.

За словами економічного експерта Данила Моніна, збільшення коефіцієнтів за 3-місячними депозитними сертифікатами до 19% дозволить паразитувати банківську систему за рахунок бюджету та збільшить прибутковість банківської системи за рік оцінно з 200 до 250 млрд грн.

«Водночас, це підвищення особливо не вплине на зниження інфляції, оскільки кредити в економіці і так особливо не видаються. Крім того, інфляція носить переважно немонетарний характер у вигляді підвищення вартості електроенергії в 2 рази за останні два роки та зростання витрат на оплату праці, а також збільшення податків на працю», – вважає Монін.

Нагадаємо, Нацбанк підвищив облікову ставку із 14,5% до 15,5%, це сталося 7 березня 2025 року.



Джерело: GMK

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