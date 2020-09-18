Кияни хочуть посилити боротьбу з курінням в громадських місцях, в тому числі, на балконах квартир

Така петиція з'явилася на сайті Київради.

Як зазначає автор документ Данило Троян, через куріння на балконах і в під'їздах багатоквартирних будинків тютюновий дим потрапляє в сусідні квартири, завдаючи шкоди здоров'ю людей, які не курять, в тому числі дітей і вагітних жінок.

Автор петиції пропонує ввести штрафи за куріння на балконах багатоквартирних будинків, в квартирах і під вікнами, а також збільшити штрафи за викинуті в недозволеному місці недопалки.

Кияни в мережі підтримали таку ініціативу.

"Підтримую з цим сморід потрібно боротися", "Було б здорово", "Вже втомилася боротися з цими курчатами...з верху попіл летить на балкон", " Актуально! Набридло щовечора дихати димом з сусіднього вікна!", пишуть в коментарях кияни.

Як повідомляла Politeka, кияни масово позбавляються квартир, розкрита схема:"легально може забрати інша людина".



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