Киянам показали, якою може бути Бессарабська площа

Щоб Бессарабська площа стала комфортним і привабливим місцем, на курсі з урбан дизайну розробили проект її реконструкції.

Звільнивши площу від автомобілів-її зробили повністю пішохідною. Створили зручну систему наземних переходів, що зв'язує площу з вулицями навколо.

Однак кияни не оцінили таке рішення дизайнерів:

"Яка річка? Які трамваї? Нікуди міський бюджет злити? Києву потрібні нові мости і станції метро, а не нескінченні перебудови майданів у центрі", "Маячня для розпилу грошей", " дерева там вже не виростуть...", " Бессарабка-найважливіше завдання зараз)). Ще можна спробувати НСК Олімпійський реконструювати і ДК Україна перебудувати", - пишуть в коментарях.

Як повідомляла Politeka, кияни масово позбавляються квартир, розкрита схема:"легально може забрати інша людина".



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