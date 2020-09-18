У Києві почастішали випадки, коли власники квартир при тих чи інших обставинах натрапляють на шахраїв і втрачають своє житло

Про одну таку з історій пише видання "Наші Гроші"

Так, квартиру відібрали на Печерському узвозі, 18 у центрі столиці. У цій квартирі десятки років жила родина Олександра Цукренка.

У 2017 році виявилося, що нерухомість живе подвійним життям – фактичним і реєстраційним. По факту, в квартирі десятки років жила родина Цукренка. Проте, якщо дивитися на папірці, підвантажені до реєстру речових прав, квартиру продали ще 20 років тому.

У квартири по реєстрах виявився дивний покупець – він не заявляв прав на цю нерухомість 16 років. А 2017 р «новий власник» передав коштовну нерухомість в іпотеку, яку, звичайно, не повернув. Анатолій Остапенко в цій історії був людиною, яка переслідувала реального мешканця квартири Олександра Цукренка та намагалася змінити в його квартирі замки.

Відібраною квартирою десятки років володіла родина Олександра Цукренка – чоловіка, який відвідує сеанси замісної підтримувальної терапії. Батьки та брат Олександра померли, тож він лишився один у дуже дорогому житлі (квартиру трохи меншою площею в цьому ж будинку на початку вересня 2020 р продавали за $130 тис).

Якось до Цукренка прийшли поліцейські і повідомили, що його квартира – оформлена на інших людей, тому скоро його виселять. Цукренко побіг до реєстраторів і дуже здивувався. По документах в реєстрі його квартиру начебто продали на біржі «Десятинній» ще у 2001 році. Продавала сім’я Олександра, що, каже Цукренко, неправда. Покупцем став Іван Моногаров.

За даними «Наших грошей», Моногаров тривалий час працював слідчим Кіровського райвідділку ГУ МВС у Донецькій області. Відзначається, що 2001 р Моногаров тільки вступав до вишу в Донецьку. 16 років «покупець» не заявляв узагалі ніяких прав на коштовну нерухомість, а у 2017-ому по документах позичив 700 тис. грн, які зобов’язався повернути в дуже короткий термін – через місяць.

У шахрайських схемах цей трюк використовують, щоб інша особа в легальний спосіб могла заволодіти майном. Під свою позику Моногаров заставив квартиру, в якій досі живе Цукренко. А щоб ця історія взагалі виглядала як анекдот, частину її до реєстру вніс столичний нотаріус Костянтин Некрилов 21 квітня 2017 р о дванадцятій годині ночі.

Цукренко написав заяву про злочин у Київську місцеву прокуратуру №6, там розпочали кримінальне провадження №42017101060000108, в межах якого знайшли ще дві квартири на Печерську, переписані за такою ж схемою – «з використанням підроблених правовстановлюючих документів».

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