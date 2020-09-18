У Києві різко погіршилася погода, знизилася температура і обрушилася злива
Небо заволокло хмарами і в багатьох районах столиці полив сильний дощ, який створив проблеми для жителів. Фото і відео негоди вони публікували в мережі.
Синоптики оголосили "жовтий" рівень небезпеки і попередили про сильні пориви вітру.
Дорожні служби та поліція повідомили про скруту дорожнього руху.
Також бушувала стихія і в передмістях столиці. Жителі Ірпеня і Бучі опублікували відео зливи.
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Відзначимо, що погода в Україні 18 вересня здивує різкими змінами, крім похолодання частина регіонів накриють дощі.
У центральних регіонах збережеться відносне "тепло": на вулиці очікується 14-18 градусів за Цельсієм, а ось вночі сильно похолодає, до 7-12 тепла.
У Києві та передмісті дощів не буде, хоча і сильно похолодає: 12-14 тепла вдень і від 7 до 9 за Цельсієм вночі.
Раніше ми писали, що у Києві ввели заборону на в'їзд деяких автомобілів.
Про це в четвер, 17 вересня, повідомили в прес-службі патрульної поліції столиці.
За даними правоохоронців, через перевищення денної температури повітря понад +28 градусів у Києві введено заборону на в'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн.
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Також Politeka повідомляла, що вчителька Київського коледжу потрапила в гучний скандал, відео.