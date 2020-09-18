У Києві різко погіршилася погода, знизилася температура і обрушилася злива

Небо заволокло хмарами і в багатьох районах столиці полив сильний дощ, який створив проблеми для жителів. Фото і відео негоди вони публікували в мережі.



Синоптики оголосили "жовтий" рівень небезпеки і попередили про сильні пориви вітру.

Дорожні служби та поліція повідомили про скруту дорожнього руху.

Також бушувала стихія і в передмістях столиці. Жителі Ірпеня і Бучі опублікували відео зливи.

Відзначимо, що погода в Україні 18 вересня здивує різкими змінами, крім похолодання частина регіонів накриють дощі.

У центральних регіонах збережеться відносне "тепло": на вулиці очікується 14-18 градусів за Цельсієм, а ось вночі сильно похолодає, до 7-12 тепла.

У Києві та передмісті дощів не буде, хоча і сильно похолодає: 12-14 тепла вдень і від 7 до 9 за Цельсієм вночі.

Раніше ми писали, що у Києві ввели заборону на в'їзд деяких автомобілів.



Про це в четвер, 17 вересня, повідомили в прес-службі патрульної поліції столиці.

За даними правоохоронців, через перевищення денної температури повітря понад +28 градусів у Києві введено заборону на в'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Нагадавши, у Києві на вокзалі банда злодійок прогоріла на мерзенній крадіжці, відео.

Як писала Politeka, киянка влаштувала знущання над своєю 70-річною матір'ю: "під алкоголем почала..."

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