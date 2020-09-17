У Києві ввели заборону на в'їзд деяких автомобілів
Про це в четвер, 17 вересня, повідомили в прес-службі патрульної поліції столиці.
За даними правоохоронців, через перевищення денної температури повітря понад +28 градусів у Києві введено заборону на в'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн.
Раніше ми писали, що на Київщині повністю переведені на дистанційне навчання 25 закладів загальної середньої освіти, в яких навчаються 11 140 учнів.
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Про це на брифінгу сказав заступник голови Київської обласної державної адміністрації Олег Торкунов.
"Навчальні заклади, в яких виявляємо хворих, переводимо на віддалене навчання або повністю, або окремими класами в залежності від ситуації. Станом на 15 вересня зафіксовано 190 випадків захворювання коронавірусною хворобою серед педагогічних працівників та учнів. Через що на самізоляції перебуває 90 окремих класів у 57 навчальних закладах, а це 2945 учнів", - зазначив він.
Крім того, від сьогодні після двотижневої самоізоляції до навчання повернулися учні Ірпінської школи №15.