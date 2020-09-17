У Києві ввели заборону на в'їзд деяких автомобілів

Про це в четвер, 17 вересня, повідомили в прес-службі патрульної поліції столиці.

За даними правоохоронців, через перевищення денної температури повітря понад +28 градусів у Києві введено заборону на в'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн.





Раніше ми писали, що на Київщині повністю переведені на дистанційне навчання 25 закладів загальної середньої освіти, в яких навчаються 11 140 учнів.