У Києві очікується різке зниження температури

У Києві в п'ятницю буде різке похолодання: вночі 6-8° тепла, вдень 12-14, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

У Києві суботу та неділю будуть прохолодними, але без опадів.

Заморозки в околицях міста очікуються в ніч на суботу.

Така різка зміна погоди може "стукнути" по голові, настрою і змусити стрибати артеріальний тиск, передає pravda.com.ua.

Раніше повідомлялося, що в Києві будуватимуть три нових станції під мостом.

Щоб жителі Троєщини змогли їздити на метро, в Києві необхідно побудувати п'ять нових станцій. При цьому три з них будуть проходити по Подільсько-Воскресенському мосту.

Глава столичного метрополітену Віктор Брагінський в ефірі телеканалу "Київ" заявив, що як тільки відкриється Подільсько-Воскресенський міст, то фахівці відразу займуться проектуванням перших п'яти станцій метро в бік Троєщини.

Три станції будуть побудовані на мосту. При цьому поїзди їздитимуть у спеціальній зоні під мостом. Для цього там передбачений спеціальний лоток.

Нагадавши, у Києві на вокзалі банда злодійок прогоріла на мерзенній крадіжці, відео.

Як писала Politeka, киянка влаштувала знущання над своєю 70-річною матір'ю: "під алкоголем почала..."

Також Politeka повідомляла, що вчителька Київського коледжу потрапила в гучний скандал, відео.