Влада Київської області заявила про погіршення ситуації з китайським вірусом, у зв'язку з чим є серйозні передумови для посилення карантину в регіоні
Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА.
Відзначається, що з відновленням роботи навчальних закладів, з поверненням більшості людей з відпусток, з похолоданням можуть з'явитися нові завдання, які треба вирішувати.
За минулу добу, 16 вересня, в Києві виявили 379 нових носіїв COVID-19. П'ять хворих померли. Серед виявлених нових носіїв-7 медиків.
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"Кількість хворих коронавірусом в Києві продовжує збільшуватися. За минулу добу вірус виявили у 379 осіб. З них-41 дитина. 5 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 296 киян", – сказано в повідомленні з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
Раніше ми писали, що на Київщині повністю переведені на дистанційне навчання 25 закладів загальної середньої освіти, в яких навчаються 11 140 учнів.
Про це на брифінгу сказав заступник голови Київської обласної державної адміністрації Олег Торкунов.
"Навчальні заклади, в яких виявляємо хворих, переводимо на віддалене навчання або повністю, або окремими класами в залежності від ситуації. Станом на 15 вересня зафіксовано 190 випадків захворювання коронавірусною хворобою серед педагогічних працівників та учнів. Через що на самізоляції перебуває 90 окремих класів у 57 навчальних закладах, а це 2945 учнів", - зазначив він.
Крім того, від сьогодні після двотижневої самоізоляції до навчання повернулися учні Ірпінської школи №15.