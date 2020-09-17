Влада Київської області заявила про погіршення ситуації з китайським вірусом, у зв'язку з чим є серйозні передумови для посилення карантину в регіоні

Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА.

Відзначається, що з відновленням роботи навчальних закладів, з поверненням більшості людей з відпусток, з похолоданням можуть з'явитися нові завдання, які треба вирішувати.

За минулу добу, 16 вересня, в Києві виявили 379 нових носіїв COVID-19. П'ять хворих померли. Серед виявлених нових носіїв-7 медиків.

"Кількість хворих коронавірусом в Києві продовжує збільшуватися. За минулу добу вірус виявили у 379 осіб. З них-41 дитина. 5 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 296 киян", – сказано в повідомленні з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Раніше ми писали, що на Київщині повністю переведені на дистанційне навчання 25 закладів загальної середньої освіти, в яких навчаються 11 140 учнів.