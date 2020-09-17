У Києві продовжує зростати смертність від інфекції китайського вірусу
Мер зазначив, що найчастіше хвороба закінчується летальним результатом для пацієнтів старше 65 років."У такому віці померли 192 людини", - підкреслив Кличко.
Наймолодша пацієнтка, вбита коронавірусом-25-річна мешканка Дніпровського району. Найстарший-96-річний житель Солом'янського району.
Відзначимо, що за минулу добу, 16 вересня, коронавірусом в Києві заразилися 379 осіб.
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Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 13 5нових заражених.
Всього в Києві інфіковані вже 18 449 осіб, в області - 7342 заражених.
Про це на брифінгу сказав заступник голови Київської обласної державної адміністрації Олег Торкунов.
"Навчальні заклади, в яких виявляємо хворих, переводимо на віддалене навчання або повністю, або окремими класами в залежності від ситуації. Станом на 15 вересня зафіксовано 190 випадків захворювання коронавірусною хворобою серед педагогічних працівників та учнів. Через що на самізоляції перебуває 90 окремих класів у 57 навчальних закладах, а це 2945 учнів", - зазначив він.
Крім того, від сьогодні після двотижневої самоізоляції до навчання повернулися учні Ірпінської школи №15.