У Києві продовжує зростати смертність від інфекції китайського вірусу

Як передає Politeka , про це нагадав мер столиці Віталій Кличко.

Як це було і на самому початку епідемії, найчастіше від вірусу гинули люди похилого віку.

Мер зазначив, що найчастіше хвороба закінчується летальним результатом для пацієнтів старше 65 років."У такому віці померли 192 людини", - підкреслив Кличко.

Наймолодша пацієнтка, вбита коронавірусом-25-річна мешканка Дніпровського району. Найстарший-96-річний житель Солом'янського району.

Відзначимо, що за минулу добу, 16 вересня, коронавірусом в Києві заразилися 379 осіб.

Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 13 5нових заражених.

Всього в Києві інфіковані вже 18 449 осіб, в області - 7342 заражених.

Раніше ми писали, що на Київщині повністю переведені на дистанційне навчання 25 закладів загальної середньої освіти, в яких навчаються 11 140 учнів.

Про це на брифінгу сказав заступник голови Київської обласної державної адміністрації Олег Торкунов.



"Навчальні заклади, в яких виявляємо хворих, переводимо на віддалене навчання або повністю, або окремими класами в залежності від ситуації. Станом на 15 вересня зафіксовано 190 випадків захворювання коронавірусною хворобою серед педагогічних працівників та учнів. Через що на самізоляції перебуває 90 окремих класів у 57 навчальних закладах, а це 2945 учнів", - зазначив він.

Крім того, від сьогодні після двотижневої самоізоляції до навчання повернулися учні Ірпінської школи №15.