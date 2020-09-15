За минулу добу в Києві зафіксували найбільшу кількість летальних випадків від китайського вірусу



Про це Politeka стало відомо з повідомлення мера Києва Віталій Кличко в телеграмі.

"Кількість хворих коронавірусом в Києві продовжує збільшуватися. За минулу добу вірус виявили у 285 осіб. За весь період пандемії у столиці найбільша кількість летальних випадків за добу - померли 11 хворих. Всього коронавірус забрав життя 283 киян", - йдеться в повідомленні.

На даний момент в Києві вже 17 714 підтверджених випадків захворювання китайського вірусу.

У лікарні столиці госпіталізували 56 пацієнтів за минулу добу. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Раніше ми писали, що на Київщині за добу рекордна кількість хворих на китайський вірус.

За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 14 Вересня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 6961 випадок захворювання вірусом. У тому числі у 573 дітей і у 862 лікарів.

За весь термін епідемії із загального числа підтверджених випадків-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1032 хворих на амбулаторному лікуванні (під медичним наглядом) – 5929 осіб.



Всього за період епідемії в області загинули 136 хворих з підтвердженим діагнозом-19. За добу надійшло повідомлення про один летальний випадок у хворого з коронавірусом.