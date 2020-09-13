Громадський діяч Андрій Пальчевський пояснив, чому в інтересах українців потрібно перенести місцеві вибори

Як повідомляє Politeka.net, він висловив думку в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

"Скажу точку зору думку мудрих людей, політиків з великим досвідом: президенту Зеленському треба найсерйознішим чином розглянути можливість перенесення з двох причин. Перша: якщо перенесення не буде або буде електронне голосування - президента Зеленського звинуватять у тому, що воно буде нелегітимним. Ми до цього абсолютно не готові, Київ вже в помаранчевій зоні, він буде в червоній через два тижні, в цьому немає ніяких сумнівів", - заявив Андрій Пальчевський.

Громадський діяч попередив, що" слуги народу " задумали провернути кричущу схему для перемоги на виборах. За його словами, перенесення голосування допоможе уникнути невдоволення серед виборців по всій країні.

"Я за скасування виборів. Ви розумієте, що вони збираються зробити? Розмови існують про можливість захворіти громадянам зрілого віку. Вони хочуть виключити громадян зрілого віку, які є симпатиками, умовно, ОПЗЖ, Порошенка і всіх інших партій, на відміну від партії влади, де була велика кількість молоді. Перенесення на кілька місяців і створення рівних умов для всіх-це правильно. Тому що найстрашніше буде, якщо вони придумають електронне голосування. Це абсолютно нелегітимною зробить влада, а далі почнеться "фронда". І місцеві вибори перетворяться на індикатив того, що центральна влада більше не користується популярністю", - підкреслив Андрій Пальчевський.

Нагадаємо, що Пальчевський кинув виклик своїм недругам:"Триндите, а ми, як обіцяли, побудуємо 4 станції метро і дамо надбавки пенсіонерам".

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