Общественный деятель Андрей Пальчевский объяснил, почему в интересах украинцев нужно перенести местные выборы

Как сообщает Politeka.net, он выразил мнение в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

"Скажу точку зрения мнение мудрых людей, политиков с большим опытом: президенту Зеленскому надо самым серьезным образом рассмотреть возможность переноса по двум причинам. Первая: если переноса не будет или будет электронное голосование - президента Зеленского обвинят в том, что оно будет нелегитимным. Мы к этому абсолютно не готовы, Киев уже в оранжевой зоне, он будет в красной через две недели, в этом нет никаких сомнений", - заявил Андрей Пальчевский.

Общественный деятель предупредил, что "слуги народа" задумали провернуть вопиющую схему для победы на выборах. По его словам, перенос голосования поможет избежать недовольства среди избирателей по всей стране.

"Я за отмену выборов. Вы понимаете, что они собираются сделать? Разговоры существуют о возможности заболеть гражданам зрелого возраста. Они хотят исключить граждан зрелого возраста, которые являются симпатиками, условно, ОПЗЖ, Порошенко и всех других партий, в отличии от партии власти, где было большое количество молодежи. Перенос на несколько месяцев и создание равных условий для всех - это правильно. Потому что самое страшное будет, если они придумают электронное голосование. Это абсолютно нелегитимной сделает власть, а далее начнется "фронда". И местные выборы превратятся в индикатив того, что центральная власть больше не пользуется популярностью", - подчеркнул Андрей Пальчевский.

Напомним, что Пальчевский бросил вызов своим недругам: "Трындите, а мы, как обещали, построим 4 станции метро и дадим надбавки пенсионерам".

Как сообщала Politeka, жители столицы рассказали, кого хотят видеть мэром Киева, новый соцопрос.

Также Politeka писала, что Пальчевский поймал власть на лжи и предупредил украинцев о катастрофе: "Они нас доведут".