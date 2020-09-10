У київських лікарнях не вистачає місць для хворих на китайський вірус
Зокрема йдеться про центральну районну лікарню Києво-Святошинського району. передавати Громадське.
Зараз лікарня може вмістити тільки 60 хворих на китайський вірус. Офіційно зафіксовано 120 ліжок для пацієнтів.
За словами лікаря ЦРЛ Олександра Азарова, до них відправляють пацієнтів з усієї області. Третина персоналу вже перехворіла вірусом, деякі звільнилися.
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До слова, у Києві через нестачу фінансування може зупинитися громадський транспорт.
Мер Віталій Кличко звернувся до депутатів Київради з проханням прийняти рішення про додаткове фінансування.
Про це він сказав на засіданні Київради.
Додаткового фінансування вимагають КП "Київський метрополітен" і "Київпастранс".
Рішення допоможе забезпечити виплату заробітних плат і стабільну роботу підприємств.
Транспорт Києва зазнав величезних збитків через зупинку під час карантину.