У київських лікарнях не вистачає місць для хворих на китайський вірус

Зокрема йдеться про центральну районну лікарню Києво-Святошинського району. передавати Громадське.

Зараз лікарня може вмістити тільки 60 хворих на китайський вірус. Офіційно зафіксовано 120 ліжок для пацієнтів.

За словами лікаря ЦРЛ Олександра Азарова, до них відправляють пацієнтів з усієї області. Третина персоналу вже перехворіла вірусом, деякі звільнилися.

До слова, у Києві через нестачу фінансування може зупинитися громадський транспорт.

Мер Віталій Кличко звернувся до депутатів Київради з проханням прийняти рішення про додаткове фінансування.

Про це він сказав на засіданні Київради.

Додаткового фінансування вимагають КП "Київський метрополітен" і "Київпастранс".

Рішення допоможе забезпечити виплату заробітних плат і стабільну роботу підприємств.

Транспорт Києва зазнав величезних збитків через зупинку під час карантину.