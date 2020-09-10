У Києві через нестачу фінансування може зупинитися громадський транспорт

Мер Віталій Кличко звернувся до депутатів Київради з проханням прийняти рішення про додаткове фінансування.

Про це він сказав на засіданні Київради, передає stolychno.news

Додаткового фінансування вимагають КП "Київський метрополітен" і "Київпастранс".

Рішення допоможе забезпечити виплату заробітних плат і стабільну роботу підприємств.

Транспорт Києва зазнав величезних збитків через зупинку під час карантину.

Раніше ми писали, що кліматичні межі природних зон зміщуються на північ, що кардинально змінить клімат і в Україні.

Зокрема, степовий клімат, характерний зараз для південної частини України, зміститься в майбутньому на територію Києва. Тобто столиця України і Київська область перетвориться на степ.

Такий прогноз озвучила президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок.

Експерт пояснила, що зміщення кліматичних зон буде супроводжуватися підвищенням середньорічної температури і зміною природного біологічного різноманіття. Вона також додала, що снігових і морозних зим вже не буде.