У Києві через нестачу фінансування може зупинитися громадський транспорт
Мер Віталій Кличко звернувся до депутатів Київради з проханням прийняти рішення про додаткове фінансування.
Про це він сказав на засіданні Київради, передає stolychno.news
Додаткового фінансування вимагають КП "Київський метрополітен" і "Київпастранс".
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Рішення допоможе забезпечити виплату заробітних плат і стабільну роботу підприємств.
Транспорт Києва зазнав величезних збитків через зупинку під час карантину.
Раніше ми писали, що кліматичні межі природних зон зміщуються на північ, що кардинально змінить клімат і в Україні.
Зокрема, степовий клімат, характерний зараз для південної частини України, зміститься в майбутньому на територію Києва. Тобто столиця України і Київська область перетвориться на степ.
Такий прогноз озвучила президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок.
Експерт пояснила, що зміщення кліматичних зон буде супроводжуватися підвищенням середньорічної температури і зміною природного біологічного різноманіття. Вона також додала, що снігових і морозних зим вже не буде.