В Киеве из-за недостатка финансирования может остановиться общественный транспорт
Мэр Виталий Кличко обратился к депутатам Киевсовета с просьбой принять решение о дополнительном финансировании.
Об этом он сказал на заседании Киевсовета, передает stolychno.news
Дополнительного финансирования требуют КП “Киевский метрополитен” и “Киевпастранс”.
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Решение поможет обеспечить выплату заработных плат и стабильную работу предприятий.
Транспорт Киева понес огромные убытки из-за остановки во время карантина.
Ранее мы писали, что климатические границы природных зон смещаются на север, что кардинально изменит климат и в Украине.
В частности, степной климат, характерный сейчас для южной части Украины, сместится в будущем на територрию Киева. То есть столица Украины и Киевская область превратится в степ.
Такой прогноз озвучила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.
Эксперт объяснила, что смещение климатических зон будет сопровождаться повышением среднегодовой температуры и изменением природного биологического разнообразия. Она также добавила, что снежных и морозных зим уже не будет.