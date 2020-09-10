Знамениті "Кролики" йдуть в мери Києва

Коміки заявили, що нібито "в країні вже не залишилося гумористів, які не пішли б у велику політику".

"Ми вирішили балотуватися в мери Києва! Удвох!.. Вся наша країна в єдиному пориві семимильними кроками інтегрується в Європу, а ми знаємо, що в багатьох європейських країнах є поняття "батько номер один" і "батько номер два" замість "мама" і "тато", - говорить Володимир Моїсеєнко.

Також дует оголосив про те, що представляє партію "коміків, клоунів і гумористів".

"Знамениті вони своєю прорашистською пикою і антинародними витівками, їх взагалі треба залишити...де**ли", "а що ці два де**ла ще не в СІЗО СБУ?...", "досить з нас коміків, пнх!",- пишуть українці в коментарях.

Раніше ми писали, що в Києві повідомили про підозру 37-річному чоловікові, який в результаті шахрайських дій заробив близько 500 тис. гривень

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури міста Києва.

Повідомляється, що підозрюваний почав свою діяльність ще в лютому 2020 року, коли ажіотаж, пов'язаний з пандемією китайського вірусу, лише набирав обертів.

Він придбав ТОВАРИСТВО, оформив його на підставну особу, підготував і розмістив рекламу на популярних інтернет-майданчиках про продаж медичних засобів захисту дихання, яких у нього не було в наявності.

Збитків зазнали 8 громадян та 12 організацій, серед яких 2 державні медичні заклади та 2 благодійні організації. Всього в подібний спосіб підозрюваний зміг заробити близько 500 тис. гривень.