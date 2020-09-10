У Безрадичах Обухівського району чоловік вистрилів у жінку з рушниці, у якої була дитина на руках

Про це повідомили джерела у поліції, передає Обозреватель.

31-річна жінка отримала проникаюче поранення грудної клітини та була госпіталізована. Дивом не постраждала маленька дитина, яка сиділа в неї на колінах.

Стрільцем виявився 40-річний чоловік, який демонстрував потенційному покупцю рушницю та почав стріляти, під час чого підслизнувся. Поліція відкрила кримінальне провадження.

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Раніше ми повідомляли, що в Києві аферисти пограбували знімну квартиру.

Вони винесли звідти меблі і всю техніку. Загальна сума збитку становить понад 500 тисяч гривень.

Сталася крадіжка майна в Печерському районі столиці. При цьому, злодії виявилися не зовсім професіоналами. Вони не помітили камери, які записали весь процес. Виносили речі з квартири на 9 поверсі в мікроавтобус.

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Раніше ми писали, що стало відомо про збій, який стався 8 вересня в київському метрополітені 

Повідомляється, що в столичній підземці стався колапс. На всіх станціях черги, люди не можуть увійти в метро, щоб виїхати.

За попередньою інформацією, причина в збої роботи е-квитка. Наприклад, на станції червоної гілки «Чернігівська» черга тягнеться вздовж стихійного ринку. Немає зв'язку з банком, А е-квиток перестав відповідати.

Люди не могли скористатися ні QR-кодом, ні банківськими картами, повідомляє «Типовий Київ». Врешті-решт людей стали пропускати безкоштовно.
 