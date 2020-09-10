У Безрадичах Обухівського району чоловік вистрилів у жінку з рушниці, у якої була дитина на руках

Про це повідомили джерела у поліції, передає Обозреватель.

31-річна жінка отримала проникаюче поранення грудної клітини та була госпіталізована. Дивом не постраждала маленька дитина, яка сиділа в неї на колінах.

Стрільцем виявився 40-річний чоловік, який демонстрував потенційному покупцю рушницю та почав стріляти, під час чого підслизнувся. Поліція відкрила кримінальне провадження.

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