Під загрозою зникнення одне з Дідорівських озер у Національному природному парку " Голосіївський"
Як передає Politeka, про це стало відомо з повідомлення прес-служби Національного праку у Фейсбуці.
Аварійну ситуацію водойми №3 каскаду Дідорівських озер (озеро гниле) виявили вранці 7 вересня.
Фахівці виявили руйнування заставок переливного колодязя в нижній частині, в результаті чого знизився рівень води (на даний момент близько 1 м) озера №3 і підвищився рівень води в озері №4.
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Як заявили працівники парку, це може призвести до руйнування гідротехнічної споруди та дамби ставка.
В результаті прориву дамби існує загроза загибелі водойми і всього живого, а також виникнення надзвичайної ситуації у зв'язку з наявністю житлового масиву, розташованого нижче каскаду озер.
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