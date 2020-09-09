Мер Києва Віталій Кличко заробив у серпні 47 тисяч 51 гривню

Такі дані повідомили в Київській міській державній адміністрації у відповідь на офіційний запит видання «Українські Новини».

Премії, надбавки або відпускні виплати Кличко не отримував, при цьому серпнева зарплата мера виявилася більше липневої, відзначають у виданні.

Заступники столичного голови також можуть похвалитися непоганими зарплатами , - у деяких виплати перевищили зарплату "шефа" - від 35 тисяч гривень до 63,4 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що в київських лікарнях ліжко-місця для хворих китайським вірусом наполовину заповнені.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час свого брифінгу.

За словами мера Києва, захворюваність вірусом у столиці стрімко зростає. Часто хворим необхідна госпіталізація.

Під час перевірки лікарні № 4, яка була визначена як одна з опорних для лікування хворих з COVID-19, лікарі повідомили, що більшість пацієнтів останнім часом переносять хворобу набагато гірше.

Крім того ми писали, що бунт розгорівся під Радою в Києві, у людей здали нерви: перші кадри того, що відбувається.

Жінка пригрозила підірвати потяг Маріуполь-Київ, поліція з'їхалася на станцію: деталі

Також ми повідомляли, що китайський вірус зібрав новий "урожай" з жертв у Києві: встановлено черговий антирекорд.