У Київській області 14-річного хлопця вдарило струмом на даху вантажного вагона

У правоохоронних органах повідомили, що потерпілий разом з однокласником грали на залізничному вокзалі станції "Біличі", передає "Обозреватель".

"Підліток випадково зачепився головою за високовольтний провід, після чого втратив свідомість і впав на землю. Лікарів викликали дорослі, яким про подію розповів друг потерпілого", - повідомило джерело.

Відомо, що медики діагностували у школяра опіки 55-60% площі тіла, зокрема голови та шиї. Зараз він знаходиться в місцевій лікарні.

Раніше ми писали, що в київських медустановах лікуються 913 хворих на китайський вірус, з них 23 дитини.

Про це повідомив на брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко.

"У нас не зменшується і кількість хворих, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах столичних медустанов лікуються 913 хворих на коронавірус, з них 23 дитини, 158 пацієнтів у важкому стані", - сказав Кличко.

За його словами, 216 пацієнтів отримують кисневу підтримку, 18-під апаратами ШВЛ, ще 84 пацієнти перебувають у лікарнях з підозрою на китайський вірус.

Крім того ми писали, що бунт розгорівся під Радою в Києві, у людей здали нерви: перші кадри того, що відбувається.

Жінка пригрозила підірвати потяг Маріуполь-Київ, поліція з'їхалася на станцію: деталі

Також ми повідомляли, що китайський вірус зібрав новий "урожай" з жертв у Києві: встановлено черговий антирекорд.