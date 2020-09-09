У стаціонарах київських медустанов лікуються 913 хворих на китайський вірус, з них 23 дитини
Про це повідомив на брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко.
"У нас не зменшується і кількість хворих, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах столичних медустанов лікуються 913 хворих на коронавірус, з них 23 дитини, 158 пацієнтів у важкому стані", - сказав Кличко.
За його словами, 216 пацієнтів отримують кисневу підтримку, 18-під апаратами ШВЛ, ще 84 пацієнти перебувають у лікарнях з підозрою на китайський вірус.
Оголену зірку "Євробачення" Кончиту Вурст застали в обіймах молодого красеня: "Моя Богиня!"
Китайський вірус забирає життя одеситів одного за іншим: жертв стало дуже багато, нові дані
Різкий розворот курсу долара, нові штрафи і підвищення зарплат до 15 тисяч — головне за ніч
Невістка Пугачової в зухвалому міні зганьбилася на весіллі: "і цю на сцену, а ще три малолітки на підході"
До слова, мер Києва Віталій Кличко попередив киян про "інфекційний вибух".
Про це він сказав під час онлайн прес-конференції.
"Не носять маски. Перестали дезінфікувати приміщення. Чимало закладів працюють після дозволеного часу і з натовпами людей. А потім всі запитують-звідки така негативна динаміка поширення вірусу.
І хто ж на неї впливає, скажіть?! Якщо так продовжиться, - нам не уникнути інфекційного вибуху", - підкреслив він.
Крім того ми писали, що бунт розгорівся під Радою в Києві, у людей здали нерви: перші кадри того, що відбувається.
Жінка пригрозила підірвати потяг Маріуполь-Київ, поліція з'їхалася на станцію: деталі
Також ми повідомляли, що Китайський вірус зібрав новий "урожай" з жертв у Києві: встановлено черговий антирекорд.