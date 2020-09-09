У стаціонарах київських медустанов лікуються 913 хворих на китайський вірус, з них 23 дитини

Про це повідомив на брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко.

"У нас не зменшується і кількість хворих, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах столичних медустанов лікуються 913 хворих на коронавірус, з них 23 дитини, 158 пацієнтів у важкому стані", - сказав Кличко.

За його словами, 216 пацієнтів отримують кисневу підтримку, 18-під апаратами ШВЛ, ще 84 пацієнти перебувають у лікарнях з підозрою на китайський вірус.

До слова, мер Києва Віталій Кличко попередив киян про "інфекційний вибух".

Про це він сказав під час онлайн прес-конференції.

"Не носять маски. Перестали дезінфікувати приміщення. Чимало закладів працюють після дозволеного часу і з натовпами людей. А потім всі запитують-звідки така негативна динаміка поширення вірусу.

І хто ж на неї впливає, скажіть?! Якщо так продовжиться, - нам не уникнути інфекційного вибуху", - підкреслив він.

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