В українській столиці в ході проведення зварювальних робіт вибухнула автоцистерна
Як Politeka стало відомо з повідомлення відділу комунікації поліції Києва, в результаті чого одна людина загинула і ще одна постраждала.
"Сьогодні о 9:32 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про вибух автоцистерни на одному з підприємств, яке знаходиться на вулиці Віскозній», - йдеться в повідомленні.
Попередньо встановлено, що через проведення зварювальних робіт стався вибух автоцистерни. Внаслідок чого на місці загинув 52–річний чоловік, житель Херсонської області, а 33-річного чоловіка доставили до лікарняного закладу з тілесними ушкодженнями.
Наразі на місці НП поліцейські проводять слідчі дії.
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