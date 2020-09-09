Що відомо про трагедію

В українській столиці в ході проведення зварювальних робіт вибухнула автоцистерна

Як Politeka стало відомо з повідомлення відділу комунікації поліції Києва, в результаті чого одна людина загинула і ще одна постраждала.

"Сьогодні о 9:32 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про вибух автоцистерни на одному з підприємств, яке знаходиться на вулиці Віскозній», - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що через проведення зварювальних робіт стався вибух автоцистерни. Внаслідок чого на місці загинув 52–річний чоловік, житель Херсонської області, а 33-річного чоловіка доставили до лікарняного закладу з тілесними ушкодженнями.

Наразі на місці НП поліцейські проводять слідчі дії.



аніше ми писали, що стало відомо про збій, який стався 8 вересня в київському метрополітені

Повідомляється, що в столичній підземці стався колапс. На всіх станціях черги, люди не можуть увійти в метро, щоб виїхати.



За попередньою інформацією, причина в збої роботи е-квитка. Наприклад, на станції червоної гілки «Чернігівська» черга тягнеться вздовж стихійного ринку. Немає зв'язку з банком, А е-квиток перестав відповідати.

Люди не могли скористатися ні QR-кодом, ні банківськими картами, повідомляє «Типовий Київ». Врешті-решт людей стали пропускати безкоштовно.