У Центрі української столиці 94-річна майстриня Варвара Мацелла продає ляльки, щоб оплатити собі операцію
Про це Politeka стало відомо з повідомлення майстрині Оксани Білоус у Фейсбуці.
За її словами, зустріла вона бабусю біля станції метро"Площа Льва Толстого".
Також Оксана Білоус похвалилася придбаною у Варвари Прокопівни лялечкою "на щастя".
Раніше повідомлялося, що в Києві будуватимуть три нових станції під мостом.
Щоб жителі Троєщини змогли їздити на метро, в Києві необхідно побудувати п'ять нових станцій. При цьому три з них будуть проходити по Подільсько-Воскресенському мосту.
Глава столичного метрополітену Віктор Брагінський в ефірі телеканалу "Київ" заявив, що як тільки відкриється Подільсько-Воскресенський міст, то фахівці відразу займуться проектуванням перших п'яти станцій метро в бік Троєщини.
Три станції будуть побудовані на мосту. При цьому потяги їздитимуть в спеціальній зоні під мостом. Для цього там передбачений спеціальний лоток.
Концерт Кіркорова опинився під загрозою через фанатку, яка влаштувала стриптиз перед артистом: кадри ганьби
Поповнення в родині Дмитра Комарова, з'явилися зворушливі фото: "Як думаєте, хлопчик чи дівчинка?"
Як виглядали Алла Мазур, Марічка Падалко, Лідія Таран та інші ведучі до популярності: дивовижні фото
Українка з 13-м розміром підкорила величезним бюстом у сміливому бікіні: "Дівчина-мрія"
Нагадаємо, в Києві на вокзалі банда злодійок прогоріла на мерзенної крадіжці, відео.
Як писала Politeka, киянка влаштувала знущання над своєю 70-річною матір'ю: "під алкоголем початку ..."
Також Politeka повідомляла, що вчителька київського коледжу потрапила в гучний скандал, відео.