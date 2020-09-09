У Центрі української столиці 94-річна майстриня Варвара Мацелла продає ляльки, щоб оплатити собі операцію

Про це Politeka стало відомо з повідомлення майстрині Оксани Білоус у Фейсбуці.

За її словами, зустріла вона бабусю біля станції метро"Площа Льва Толстого".

"Подумати тільки-людині 94 (!) року, на Варвари буде 95! А в планах дожити до 100! І виставку ще планує влаштувати свою! І про сім'ю лялечок розповіла! А якщо попросити, то і гумореску прочитає – не кожен сучасний актор так зможе", – йдеться в повідомленні.

Також Оксана Білоус похвалилася придбаною у Варвари Прокопівни лялечкою "на щастя".Раніше повідомлялося, що в Києві будуватимуть три нових станції під мостом.

Щоб жителі Троєщини змогли їздити на метро, ​​в Києві необхідно побудувати п'ять нових станцій. При цьому три з них будуть проходити по Подільсько-Воскресенському мосту.

Глава столичного метрополітену Віктор Брагінський в ефірі телеканалу "Київ" заявив, що як тільки відкриється Подільсько-Воскресенський міст, то фахівці відразу займуться проектуванням перших п'яти станцій метро в бік Троєщини.







Три станції будуть побудовані на мосту. При цьому потяги їздитимуть в спеціальній зоні під мостом. Для цього там передбачений спеціальний лоток.

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