У Києві заповнені лікарні на 40 відсотків

Повідомляється, що лікарні, в яких лежать пацієнти з китайським вірусом заповнені на 40 відсотка, передає ТСН.

В обласній адміністрації відреагували на скандал після дзвінка сімейного лікаря в швидку допомогу.

Диспетчер розповів лікарю, що йому нікуди покласти пацієнта, у якого запалення легенів. Результату тесту ще не було.

Того ж дня швидка допомога до нього все ж приїхала, однак, від госпіталізації він спочатку відмовився. Коли прийшов негативний аналіз на коронавірусну інфекцію, його поклали в обласну лікарню.

Лікар із запису працює в приватній лікарні, і крім журналістів до нього дзвонив також міністр охорони здоров'я. Через таку напругу лікар був змушений піти у відпустку.

Раніше ми писали, що в Києві закрили на карантин дві школи.

У Держпродспоживслужбі запевняють, що перевірки проходять щодня.

Про це повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Також він розповів, що у разі спалаху вірусу, буде прийматися рішення про продовження канікулярного періоду.

"Сьогодні прийнято рішення щодо двох шкіл у зв'язку з випадками захворювання", - сказав Рубан.