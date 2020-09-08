У Києві заповнені лікарні на 40 відсотків
Повідомляється, що лікарні, в яких лежать пацієнти з китайським вірусом заповнені на 40 відсотка, передає ТСН.
В обласній адміністрації відреагували на скандал після дзвінка сімейного лікаря в швидку допомогу.
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Диспетчер розповів лікарю, що йому нікуди покласти пацієнта, у якого запалення легенів. Результату тесту ще не було.
Того ж дня швидка допомога до нього все ж приїхала, однак, від госпіталізації він спочатку відмовився. Коли прийшов негативний аналіз на коронавірусну інфекцію, його поклали в обласну лікарню.
Лікар із запису працює в приватній лікарні, і крім журналістів до нього дзвонив також міністр охорони здоров'я. Через таку напругу лікар був змушений піти у відпустку.
Раніше ми писали, що в Києві закрили на карантин дві школи.
У Держпродспоживслужбі запевняють, що перевірки проходять щодня.
Про це повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.
Також він розповів, що у разі спалаху вірусу, буде прийматися рішення про продовження канікулярного періоду.
"Сьогодні прийнято рішення щодо двох шкіл у зв'язку з випадками захворювання", - сказав Рубан.