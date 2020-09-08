7 вересня, відразу троє людей у Києві зробили спроби самогубства
Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.
Так, на вул. Ново-Польовій 26-річний чоловік з невідомої причини вирішив поквитатися з життям і зістрибнув з моста. На щастя, залишився живий. Медики "швидкої" госпіталізували його в лікарню з численними травмами.
А ось для двох інших людей падіння з висоти стали смертельними. На вулиці Ревуцького з висотного поверху вистрибнула 22-річна жінка. А на вулиці Малишка з вікна будинку вистрибнув 40-річний чоловік. Обидва випадки попередньо розглядаються як самогубства.
Раніше ми писали, що стало відомо про збій, який стався 8 вересня в київському метрополітені
За попередньою інформацією, причина в збої роботи е-квитка. Наприклад, на станції червоної гілки «Чернігівська» черга тягнеться вздовж стихійного ринку. Немає зв'язку з банком, А е-квиток перестав відповідати.