У Києві аферисти пограбували квартиру

Вони винесли звідти меблі і всю техніку. Загальна сума збитку становить понад 500 тисяч гривень. Про це повідомив Київ Оперативний.

Сталася крадіжка майна в Печерському районі столиці. При цьому, злодії виявилися не зовсім професіоналами. Вони не помітили камери, які записали весь процес.

Виносили речі з квартири на 9 поверсі в мікроавтобус.

Банда аферистів-крадіїв орудує в столиці В Києві останні кілька місяців орудує банда, яка системно займається аферами. В редакцію «Антимент» надійшла флешка з відео одного із «подвигів» організованого злочинного угрупування. Один із членів групи гр. Гуцева Олена Євгеніївна 20.02.1975 р.н. (може представлятись як «Туманова, психолог\психотерапевт\сексопатолог») – орендує житло на кілька місяців. Після чого, в один прекрасний день виявляється, що в квартирі – геть нічого німає, окрім стін і унітазу. «Сара, зривай обої! Ми переїжджаємо!» - це не анекдот, а схема, по якій працюють ці «веселі» рєбята. Всі меблі, бойлер, кухню, диван, електроприбори і тд – все вивозиться в комісійні магазини і виставляється на продаж, в т.ч. через OLX. Майнові збитки, які понесли власники квартири складають щонайменше - 500 000 (пів мільйона) грн. Поліція столиці – не поспішає розслідувати цю подію. Тим часом члени цієї банди – розгулюють на волі. Відео: крадіжка майна 28 і 29 серпня 2020 з 1кімн. орендованої квартири на 9 поверсі, розташованої в будинку №34-А, що по вул. Євгена Коновальця(Щорса) у Печерському районі столиці. (с) Oleg Veremiyenko Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 7. September 2020

При цьому, варто відзначити, що все це сталося посеред білого дня, на очах у сусідів.

Автори розмістили публікацію стверджують, що ця банда системно займається аферами.

Раніше ми писали, що стало відомо про збій, який стався 8 вересня в київському метрополітені

Повідомляється, що в столичній підземці стався колапс. На всіх станціях черги, люди не можуть увійти в метро, щоб виїхати.

За попередньою інформацією, причина в збої роботи е-квитка. Наприклад, на станції червоної гілки «Чернігівська» черга тягнеться вздовж стихійного ринку. Немає зв'язку з банком, А е-квиток перестав відповідати.

Люди не могли скористатися ні QR-кодом, ні банківськими картами, повідомляє «Типовий Київ». Врешті-решт людей стали пропускати безкоштовно.