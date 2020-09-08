У Києві на АЗС чоловік погрожував підірвати станцію гранатою
Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає vgolos.com.ua.
Вночі, 7 вересня, в поліцію надійшов дзвінок від працівників АЗС про те, що чоловік поводиться агресивно і погрожував підірвати заклад.
Зловмисник хотів придбати алкогольні напої в нічний час доби, але співробітники закладу відмовили йому. Тоді клієнт дістав пристрій, схожий на гранату.
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Коли поліція приїхала на місце події, то чоловік пояснив, що на заправці йому не продали алкоголь, тому він вирішив погрожувати працівникам підривом закладу.
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