У Києві на АЗС чоловік погрожував підірвати станцію гранатою

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає vgolos.com.ua.

Вночі, 7 вересня, в поліцію надійшов дзвінок від працівників АЗС про те, що чоловік поводиться агресивно і погрожував підірвати заклад.

Зловмисник хотів придбати алкогольні напої в нічний час доби, але співробітники закладу відмовили йому. Тоді клієнт дістав пристрій, схожий на гранату.

Коли поліція приїхала на місце події, то чоловік пояснив, що на заправці йому не продали алкоголь, тому він вирішив погрожувати працівникам підривом закладу.

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Повідомляється, що в столичній підземці стався колапс. На всіх станціях черги, люди не можуть увійти в метро, щоб виїхати.

За попередньою інформацією, причина в збої роботи е-квитка. Наприклад, на станції червоної гілки «Чернігівська» черга тягнеться вздовж стихійного ринку. Немає зв'язку з банком, А е-квиток перестав відповідати.

Люди не могли скористатися ні QR-кодом, ні банківськими картами, повідомляє «Типовий Київ». Врешті-решт людей стали пропускати безкоштовно.