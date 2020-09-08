У Києві 8 вересня на проспекті Лобановського сталася аварія за участю двох авто

Після зіткнення один з них вилетів на тротуар і збив жінку. Подія трапилася на перехресті з вулицею Кривоноса, повідомляє "Київ Оперативний".

На місце прибули поліцейські та медики "швидкої". Відомо, що постраждала перебуває у важкому стані.







Раніше повідомлялося, що в Києві будуватимуть три нових станції під мостом.

Щоб жителі Троєщини змогли їздити на метро, ​​в Києві необхідно побудувати п'ять нових станцій. При цьому три з них будуть проходити по Подільсько-Воскресенському мосту.

Глава столичного метрополітену Віктор Брагінський в ефірі телеканалу "Київ" заявив, що як тільки відкриється Подільсько-Воскресенський міст, то фахівці відразу займуться проектуванням перших п'яти станцій метро в бік Троєщини.

Три станції будуть побудовані на мосту. При цьому потяги їздитимуть в спеціальній зоні під мостом. Для цього там передбачений спеціальний лоток.







Як повідомляла Politeka, на колишньому кладовищі в районі Бабиного Яру почалося будівництво.

На території, що примикає біля меморіального заповідника Бабин Яр, на місці колишнього недобудованого спорткомплексу була відгороджений будівельний майданчик овальної форми, розміром приблизно 80х60 метрів.



Нагадаємо, в Києві на вокзалі банда злодійок прогоріла на мерзенної крадіжці, відео.