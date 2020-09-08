Стало відомо про збій, який стався 8 вересня в київському метрополітені

Повідомляється, що в столичній підземці стався колапс. На всіх станціях черги, люди не можуть увійти в метро, щоб виїхати.

За попередньою інформацією, причина в збої роботи е-білету. Наприклад, на станції червоної гілки «Чернігівська» черга тягнеться вздовж стихійного ринку. Немає зв'язку з банком, а е-квиток перестав відповідати.

Люди не могли скористатися ні QR-кодом, ні банківськими картами, повідомляє «Типовий Київ». Врешті-решт людей стали пропускати безкоштовно.