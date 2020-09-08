Стало відомо про збій, який стався 8 вересня в київському метрополітені 

Повідомляється, що в столичній підземці стався колапс. На всіх станціях черги, люди не можуть увійти в метро, щоб виїхати.
 
За попередньою інформацією, причина в збої роботи е-білету. Наприклад, на станції червоної гілки «Чернігівська» черга тягнеться вздовж стихійного ринку. Немає зв'язку з банком, а е-квиток перестав відповідати.
 
Люди не могли скористатися ні QR-кодом, ні банківськими картами, повідомляє «Типовий Київ». Врешті-решт людей стали пропускати безкоштовно.
 
Раніше повідомлялося, що в Києві будуватимуть три нових станції під мостом.

Сегодня утром в подземке ничего не работало. Воспользоваться QR-кодом и банковскими картами люди не могли. В итоге всех пускали бесплатно.

Gepostet von Типичный Киев am Dienstag, 8. September 2020

Щоб жителі Троєщини змогли їздити на метро, ​​в Києві необхідно побудувати п'ять нових станцій. При цьому три з них будуть проходити по Подільсько-Воскресенському мосту.

Глава столичного метрополітену Віктор Брагінський в ефірі телеканалу "Київ" заявив, що як тільки відкриється Подільсько-Воскресенський міст, то фахівці відразу займуться проектуванням перших п'яти станцій метро в бік Троєщини.

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Три станції будуть побудовані на мосту. При цьому потяги їздитимуть в спеціальній зоні під мостом. Для цього там передбачений спеціальний лоток.

Як повідомляла Politeka, на колишньому кладовищі в районі Бабиного Яру почалося будівництво.

На території, що примикає біля меморіального заповідника Бабин Яр, на місці колишнього недобудованого спорткомплексу була відгороджений будівельний майданчик овальної форми, розміром приблизно 80х60 метрів.

Нагадаємо, в Києві на вокзалі банда злодійок прогоріла на мерзенної крадіжці, відео.