Стали відомі нові подробиці про реконструкцію мосту Патона в Києві

Як передає Znaj з посиланням на Київавтодор, чекати ще два роки.

Таким чином, повідомляється, що стан моста Патона в Києві вельми плачевний. Він офіційно був визнаний аварійним. Там регулярно проводять ремонтні роботи, і вже обмежили рух транспорту.

Однак, незважаючи на всю небезпеку і ризик обвалу, документацію для проведення його реконструкції готуватимуть близько двох років.







Раніше повідомлялося, що в Києві будуватимуть три нових станції під мостом.

Щоб жителі Троєщини змогли їздити на метро, ​​в Києві необхідно побудувати п'ять нових станцій. При цьому три з них будуть проходити по Подільсько-Воскресенському мосту.

Глава столичного метрополітену Віктор Брагінський в ефірі телеканалу "Київ" заявив, що як тільки відкриється Подільсько-Воскресенський міст, то фахівці відразу займуться проектуванням перших п'яти станцій метро в бік Троєщини.

Три станції будуть побудовані на мосту. При цьому потяги їздитимуть в спеціальній зоні під мостом. Для цього там передбачений спеціальний лоток.







Як повідомляла Politeka, на колишньому кладовищі в районі Бабиного Яру почалося будівництво.