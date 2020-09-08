Стали відомі нові подробиці про реконструкцію мосту Патона в Києві

Як передає Znaj з посиланням на Київавтодор, чекати ще два роки. 

Таким чином, повідомляється, що стан моста Патона в Києві вельми плачевний. Він офіційно був визнаний аварійним. Там регулярно проводять ремонтні роботи, і вже обмежили рух транспорту.

Однак, незважаючи на всю небезпеку і ризик обвалу, документацію для проведення його реконструкції готуватимуть близько двох років. 

Мост Патона


Раніше повідомлялося, що в Києві будуватимуть три нових станції під мостом.

Щоб жителі Троєщини змогли їздити на метро, ​​в Києві необхідно побудувати п'ять нових станцій. При цьому три з них будуть проходити по Подільсько-Воскресенському мосту.

Глава столичного метрополітену Віктор Брагінський в ефірі телеканалу "Київ" заявив, що як тільки відкриється Подільсько-Воскресенський міст, то фахівці відразу займуться проектуванням перших п'яти станцій метро в бік Троєщини.

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Три станції будуть побудовані на мосту. При цьому потяги їздитимуть в спеціальній зоні під мостом. Для цього там передбачений спеціальний лоток.

мост метро


Як повідомляла Politeka, на колишньому кладовищі в районі Бабиного Яру почалося будівництво.

На території, що примикає біля меморіального заповідника Бабин Яр, на місці колишнього недобудованого спорткомплексу була відгороджений будівельний майданчик овальної форми, розміром приблизно 80х60 метрів.

"Я можу сказати тільки одне: і тим, хто проводить ці роботи, і тим, хто давав на них дозвіл, і, головне, тим, хто ставить їм завдання - для них всіх абсолютно очевидно, що будівництво відбувається на кладовищі", - заявив  історик і  відповідальний секретар Громадського комітету "Бабин Яр" Віталій Нахманович.

Нагадаємо, в Києві на вокзалі банда злодійок прогоріла на мерзенної крадіжці, відео.

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