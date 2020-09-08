Стали відомі нові подробиці про реконструкцію мосту Патона в Києві
Як передає Znaj з посиланням на Київавтодор, чекати ще два роки.
Однак, незважаючи на всю небезпеку і ризик обвалу, документацію для проведення його реконструкції готуватимуть близько двох років.
Раніше повідомлялося, що в Києві будуватимуть три нових станції під мостом.
Щоб жителі Троєщини змогли їздити на метро, в Києві необхідно побудувати п'ять нових станцій. При цьому три з них будуть проходити по Подільсько-Воскресенському мосту.
Глава столичного метрополітену Віктор Брагінський в ефірі телеканалу "Київ" заявив, що як тільки відкриється Подільсько-Воскресенський міст, то фахівці відразу займуться проектуванням перших п'яти станцій метро в бік Троєщини.
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Три станції будуть побудовані на мосту. При цьому потяги їздитимуть в спеціальній зоні під мостом. Для цього там передбачений спеціальний лоток.
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