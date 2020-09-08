Аварійні бригади КП "Київтеплоенерго" усувають пошкодження на тепломережах ТМ-2 і ТМ-8
Як передає Politeka з посиланням на повідомлення в КМДА, через комунальні аварії немає гарячої води в будинках на кількох центральних вулицях столиці.
Від гарячого водопостачання тимчасово відключено 335 споживачів у будинках на вулицях Грушевського, Орлика, Липській, Шовковичній, Лютеранській, Рибальській, Богомольця, Лаврській, Мазепи, Підвисоцького, Дружби Народів.
За даними КМДА, відновити подачу гарячого водопостачання повинні 10 вересня.
Нагадаємо, Київрада не прийняла рішення щодо додаткового фінансування комунальних підприємств-перевізників. Тому фахівцям київського метрополітену загрожує безгрошів'я.
Бюджетні кошти повинні були піти на виплати заробітних плат працівникам метрополітену. Про це 7 вересня повідомив мер Києва Віталій Кличко.
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Київському метрополітену слід збільшити асигнування на 162 млн грн.
Додамо, що 3 вересня, в центрі міста біля будівлі Київської міської державної адміністрації вийшли на мітинг працівники "Київпастрансу".
Як повідомляла Politeka, на колишньому кладовищі в районі Бабиного Яру почалося будівництво.
"Я можу сказати тільки одне: і тим, хто проводить ці роботи, і тим, хто давав на них дозвіл, і, головне, тим, хто ставить їм завдання - для них всіх абсолютно очевидно, що будівництво відбувається на кладовищі", - заявив історик і відповідальний секретар Громадського комітету "Бабин Яр" Віталій Нахманович.
Нагадаємо, в Києві на вокзалі банда злодійок прогоріла на мерзенної крадіжці, відео.
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