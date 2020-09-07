У Києві невідомі напали на українського виконавця Дзідзьо
Як стало стало відомо з повідомлення порталу Вести, на нього розпороли сльозогінний газ.
Таким чином, повідомляється, що стався цей неприємний інцидент вночі неділі, 6 вересня. У Шевченківському районі столиці невідомі напали на заслуженого артиста України Михайла Хому, який відомий під псевдонімом Дзідзьо.
У артиста вкрали телефон, бризнули з балончика в очі, а потім зникли з місця злочину.
Поки що, це вся інформація, яка є в мережі на даний момент.
Курс долара здивує українців перед Новим роком, Шмигаль вже попередив: що буде з гривнею
Нова коханка екс-чоловіка Лорак вразила схожістю зі співачкою після зміни іміджу: "Мурату звезло"
Син молодого коханця Ані Лорак склав компанію зірковій мамі: красномовний кадр
У Приватбанку почали блокування карт, грошей не зняти навіть через касу: "необхідно пройти..."
Як повідомляла Politeka, у Києві виконавчий продюсер студії "Квартал 95" Олександр Божков, будучи за кермом Nissan, в'їхав в атвомобіль, який стояв на Борщагівській, і зник з місця ДТП.
Його наздогнали очевидці і влаштували самосуд, не чекаючи приїзду поліцейських.
Люди в нецензурній формі закликали винуватця ДТП вийти з авто, намагалися відкрити двері в машині і стукали по склу, але Олександр Божков намагався ігнорувати очевидців аварії.
Нагадаємо, у Київській області сталася масова стрілянина біля місцевого ресторану.
Близько 20 чоловіків зайшли на літню терасу ресторану і влаштували стрілянину.
Після інциденту учасники стрілянини поїхали на машинах.
Нагадаємо, Фермер вирішив підкинути гранату Зеленському, зліталася Нацгвардія: всі деталі.
Крім того ми писали, що бунт розгорівся під Радою в Києві, у людей здали нерви.