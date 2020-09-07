У Києві невідомі напали на українського виконавця Дзідзьо

Як стало стало відомо з повідомлення порталу Вести, на нього розпороли сльозогінний газ.

Таким чином, повідомляється, що стався цей неприємний інцидент вночі неділі, 6 вересня. У Шевченківському районі столиці невідомі напали на заслуженого артиста України Михайла Хому, який відомий під псевдонімом Дзідзьо.

У артиста вкрали телефон, бризнули з балончика в очі, а потім зникли з місця злочину.

Поки що, це вся інформація, яка є в мережі на даний момент.





Як повідомляла Politeka, у Києві виконавчий продюсер студії "Квартал 95" Олександр Божков, будучи за кермом Nissan, в'їхав в атвомобіль, який стояв на Борщагівській, і зник з місця ДТП.

Його наздогнали очевидці і влаштували самосуд, не чекаючи приїзду поліцейських.

Люди в нецензурній формі закликали винуватця ДТП вийти з авто, намагалися відкрити двері в машині і стукали по склу, але Олександр Божков намагався ігнорувати очевидців аварії.



Нагадаємо, у Київській області сталася масова стрілянина біля місцевого ресторану.

Три людини отримали поранення, повідомив Денис Ярославський у соцмережі.

Близько 20 чоловіків зайшли на літню терасу ресторану і влаштували стрілянину.



Після інциденту учасники стрілянини поїхали на машинах.



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