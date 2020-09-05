Напередодні виборів на посаду мера Києва визначилися головні фаворити



Як передає Politeka.net, новий рейтинг претендентів на посаду градоначальника столиці надали в ГО "Центр суспільного розвитку "Інтер-акція".

Соціологічне дослідження проводилося серед киян з 13 по 15 Липня.

Згідно з опублікованими даними, головними претендентами на посаду мера Києва стали діючий міський голова Віталій Кличко з 23,8% голосів і лідер політсили "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський з 22,7% голосів.

Результати опитування виглядають таким чином:

Віталій Кличко – "УДАР") - 23,8% Андрій Пальчевський – "Перемога Пальчевського") - 22,7% Микола Томенко – Рідна країна) - 10,5% Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7% Андрій Білецький ("Національний корпус") – 5,5% Олексій Гончаренко – "європейська солідарність") - 4,5% Ірина Верещук – "Слуга народу") - 4,1% Сергій Притула – "Голос") - 3,9% Микола Тищенко – "Слуга народу") - 3,8% Олександр Омельченко-3,3%

Варто відзначити, що подібне опитування проводилося і в кінці минулого року. Тоді різниця в рейтингу між Кличком і Пальчевським становила 5%.

За словами рза словами керівника ГО" інтер-акція " Юрія Лагутова, зміни в уподобаннях киян пов'язані з їх невдоволенням чинним мером. Він зазначив, що невиконання обіцянок, махінаціями з будівництвом мостів і скандали із заступниками в Київській міській адміністрації негативно оцінюють близько 41% жителів столиці.

У рейтингу політичних партій перед місцевими виборами, які пройдуть 25 жовтня, "Удар" Віталія Кличка поки не потрапляє в трійку лідерів.

Рейтинг партій за результатами соцдослідження виглядає так:

"Європейська солідарність" - 16%

"Слуга народу" - 14,7%

"Перемога Пальчевського" - 14,0%

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