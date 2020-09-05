Напередодні виборів на посаду мера Києва визначилися головні фаворити
Як передає Politeka.net, новий рейтинг претендентів на посаду градоначальника столиці надали в ГО "Центр суспільного розвитку "Інтер-акція".
Соціологічне дослідження проводилося серед киян з 13 по 15 Липня.
Згідно з опублікованими даними, головними претендентами на посаду мера Києва стали діючий міський голова Віталій Кличко з 23,8% голосів і лідер політсили "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський з 22,7% голосів.
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Віталій Кличко – "УДАР") - 23,8%
Андрій Пальчевський – "Перемога Пальчевського") - 22,7%
Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7%
Андрій Білецький ("Національний корпус") – 5,5%
Олексій Гончаренко – "європейська солідарність") - 4,5%
Сергій Притула – "Голос") - 3,9%
Микола Тищенко – "Слуга народу") - 3,8%
Олександр Омельченко-3,3%
Варто відзначити, що подібне опитування проводилося і в кінці минулого року. Тоді різниця в рейтингу між Кличком і Пальчевським становила 5%.
За словами рза словами керівника ГО" інтер-акція " Юрія Лагутова, зміни в уподобаннях киян пов'язані з їх невдоволенням чинним мером. Він зазначив, що невиконання обіцянок, махінаціями з будівництвом мостів і скандали із заступниками в Київській міській адміністрації негативно оцінюють близько 41% жителів столиці.
У рейтингу політичних партій перед місцевими виборами, які пройдуть 25 жовтня, "Удар" Віталія Кличка поки не потрапляє в трійку лідерів.
Рейтинг партій за результатами соцдослідження виглядає так:
"Європейська солідарність" - 16%
"Слуга народу" - 14,7%
"Перемога Пальчевського" - 14,0%
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