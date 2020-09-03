У Києві водій таксі відмовився надіти маску і висадив пасажирку, яка зажадала від нього дотримання вимог МОЗ

Цією пасажиркою виявилася перший заступник голови Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики, нардеп Ольга Червакова, яка розповіла про ситуацію, що склалася на своїй сторінці в соцмережах.

За її словами, водій, заявив відмовився надягати маску, зупинив машину і висадив пасажирку.

Раніше ми писали, що мер Києва Віталій Кличко попередив киян про "інфекційний вибух".

Про це він сказав під час онлайн прес-конференції.

"Не носять маски. Перестали дезінфікувати приміщення. Чимало закладів працюють після дозволеного часу і з натовпами людей. А потім всі запитують-звідки така негативна динаміка поширення вірусу.

І хто ж на неї впливає, скажіть?! Якщо так продовжиться, - нам не уникнути інфекційного вибуху", - підкреслив він.

Крім того ми писали, що бунт розгорівся під Радою в Києві, у людей здали нерви: перші кадри того, що відбувається.

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Також ми повідомляли, що Китайський вірус зібрав новий "урожай" з жертв у Києві: встановлено черговий антирекорд.