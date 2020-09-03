З ранку в Києві мітингують працівники КП "Київпастрансу”

Про акцію протесту столичних транспортників повідомляє сайт " Хрещатик.news”.

Співробітники КП " Київпастрансу "тримають в руках плакати" не позбавляйте киян громадського транспорту"," депутати, від вас залежить наша зарплата "і закликають депутатів Київради проголосувати за рішення про додаткове фінансування КП" Київський метрополітен "і"Київпастранс".

Через карантинні обмеження, станом на кінець серпня, заборгованість з виплати заробітної плати комунальникам становить 77,4 млн грн.

В Киеве под КМДА митингуют Киевпастранс! Следующий шаг, остановка гор. транспорта https://www.instagram.com/p/CEqotMQhDDh/?igshid=1d62kv01wkca7 Gepostet von dtp.kiev.ua am Donnerstag, 3. September 2020

До слова, на Київщині їздив п'яний водій маршрутки.

У місті Вишневе поліція затримала п'яного водія маршрутки № 805.

Про це повідомляється на сторінці «Київ Оперативний» у Facebook.

Водій "трохи заблукав і мчав, порушуючи ПДР". Його помітили співробітники Департаменту охорони і затримали.

Під час затримання чоловік поводився дуже агресивно.

Надалі охоронці передали водія поліцейським. Щоб втихомирити водія правоохоронці були змушені надіти на нього наручники.

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