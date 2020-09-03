На Київщині їздив п'яний водій маршрутки

У місті Вишневе поліція затримала п'яного водія маршрутки № 805.

Про це повідомляється на сторінці «Київ Оперативний» у Facebook.

Водій "трохи заблукав і мчав, порушуючи ПДР". Його помітили співробітники Департаменту охорони і затримали.

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Під час затримання чоловік поводився дуже агресивно.

Надалі охоронці передали водія поліцейським. Щоб втихомирити водія правоохоронці були змушені надіти на нього наручники.

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Близько 20 чоловіків зайшли на літню терасу ресторану і влаштували стрілянину.

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