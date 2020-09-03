У Київській області сталася масова стрілянина біля місцевого ресторану
Три людини отримали поранення, повідомив Денис Ярославський у соцмережі.
Близько 20 чоловіків зайшли на літню терасу ресторану і влаштували стрілянину.
Після інциденту учасники стрілянини поїхали на машинах.
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Раніше ми писали, що в центрі української столиці ветеран АТО вирішив провчити ромів, які займалися крадіжкою.
У центрі міста роми крали гаманці у людей. Перехожий зауважив, що одна з жінок витягла гаманець у жінки, яка йшла з трьома дітьми. Пізніше він схопив ромів і почав їх бити.
Коли за ромів намагалися заступитися якісь чоловіки, то він бризнув їм в обличчя сльозогінним газом.
У коментарях під відео стало відомо, що чоловік, який бив ромів, - це ветеран АТО Макс Ярош. У 2019 році він заступився за поліцейського, на якого роми напали на залізничному вокзалі Києва.
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