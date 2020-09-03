У Київській області сталася масова стрілянина біля місцевого ресторану

Три людини отримали поранення, повідомив Денис Ярославський у соцмережі.

Близько 20 чоловіків зайшли на літню терасу ресторану і влаштували стрілянину.

Після інциденту учасники стрілянини поїхали на машинах.

Троє постраждалих звернулися до медиків з пораненнями від травматичної зброї.

Городок Украинка, рядом с известной Конча-Заспой. Когда я руководил полицией Обуховского района, в куст которого входит Украинка, все разборки, бригады проводили за пределами обслуживаемой мной территории. Жить стало безопасно. Благодарим за это МВД. Gepostet von Денис Ярославский am Mittwoch, 2. September 2020

Раніше ми писали, що в центрі української столиці ветеран АТО вирішив провчити ромів, які займалися крадіжкою.

У центрі міста роми крали гаманці у людей. Перехожий зауважив, що одна з жінок витягла гаманець у жінки, яка йшла з трьома дітьми. Пізніше він схопив ромів і почав їх бити.

Коли за ромів намагалися заступитися якісь чоловіки, то він бризнув їм в обличчя сльозогінним газом.

У коментарях під відео стало відомо, що чоловік, який бив ромів, - це ветеран АТО Макс Ярош. У 2019 році він заступився за поліцейського, на якого роми напали на залізничному вокзалі Києва.

Нагадаємо, фермер вирішив підкинути гранату Зеленському, зліталася Нацгвардія: всі деталі.

Як повідомляла Politeka, Кличко налякав киян "інфекційним вибухом": "а потім всі запитують - звідки..."



Крім того ми писали, що бунт розгорівся під Радою в Києві, у людей здали нерви.