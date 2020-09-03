Стало відомо про те, що на Ukrainian Fashion Week представили одяг для київських комунальників

Як передає Politeka, показ відвідав мер столиці Віталій Кличко, самі комунальники, а також, в якості моделі на подіум вийшов сам Володимир Кличко. Про це повідомила прес-служба мера Києва.



Повідомляється, що відразу чотири українських дизайнера розробили модель одягу для співробітників комунальних підприємств у Києві.





Однак кияни неоднозначно сприйняли такий крок мера, про що свідчать коментарі:



"Нове гасло-зробимо всіх комунальників клоунами! Це заліт, однак. А серйозно - не пробували замість ідіотів - "мадельєрів" запитати самих комунальників, що їм функціонально зручніше?

І в світі вже є класні зразки робочого одягу.

Ще б "славу-зайцева" запросили, щоб там рюшечки, кружавчики. І обов'язково еполети з галунами, щоб вже шапіто так шапіто. Помісь цирку з дуркою";



"Щоб бур'яни в Києві скосити, то треба попіарити робочий одяг. До речі, ринок в районі м. Героїв Дніпра як і сама вулиця потопає в смітті".















Нагадаємо, 1 вересня «замінували» Київську гімназію. Сигнал про мінування школи надійшов від батьків гімназистів у Viber-групи трохи пізніше 7 години ранку.

На місце оперативно прибули поліцейські, кінологи та пожежники. До школи нікого не запускали. Після 08.00 батькам почали повідомляти, що 1 вересня таки відбудеться.

Вже 2 вересня невідомі напали на член депутатської групи "Партія "За майбутнє" Антона Полякова.

По даний, напад стався 05:00 біля кафе "Джаз" в Шевченківському районі столиці.

Дві людини завдали Полякову тілесні ушкодження, після чого зникли з місця подій.

Крім того ми писали, що бунт розгорівся під Радою в Києві, у людей здали нерви.



