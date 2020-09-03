У центрі української столиці ветеран АТО вирішив провчити ромів, які займалися крадіжкою
Як передає РБК, у центрі міста роми крали гаманці у людей. Перехожий зауважив, що одна з жінок витягла гаманець у жінки, яка йшла з трьома дітьми. Пізніше він схопив ромів і почав їх бити.
Коли за ромів намагалися заступитися якісь чоловіки, то він бризнув їм в обличчя сльозогінним газом.
Кадри побиття ромів можна переглянути за цим посиланням.
У коментарях під відео стало відомо, що чоловік, який бив ромів, - це ветеран АТО Макс Ярош. У 2019 році він заступився за поліцейського, на якого Роми напали на залізничному вокзалі Києва.
Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці виявлені стихійні сміттєзвалища
Українців змусять повернути гроші за субсидії, з'явилося рішення суду: "Майно заарештують і..."
Змінилася Вєрка Сердючка показала нову себе, шортики-відпад: "Мамо, я закохалася!"
Епідемія вірусу в Одесі: медики масово залишають роботу, зроблено важливу заяву
Термінова евакуація відпочиваючих на пляжі під Одесою, з'їхалися всі служби: відео НП
Так, повідомляється, що в районі станції метро "Славутич" постійно накопичуються купи сміття.
Небайдужий киянин, який повідомив в службу про заворушення, розповів, як йдуть справи в цьому районі міста.
"Біля самого метро постійно п'ють алкоголь, залишають після себе смітник. Жодного разу не бачив поліцію чи двірників. По дорозі на пляж та ж ситуація. Дуже незатишно", - повідомив він.
Нагадаємо, 1 вересня «замінували» Київську гімназію. Сигнал про мінування школи надійшов від батьків гімназистів у Viber-групи трохи пізніше 7 години ранку.
На місце оперативно прибули поліцейські, кінологи та пожежники. До школи нікого не запускали. Після 08.00 батькам почали повідомляти, що 1 вересня таки відбудеться.
Вже 2 вересня невідомі напали на член депутатської групи "Партія "За майбутнє" Антона Полякова.
По даний, напад стався 05: 00 біля кафе "Джаз" в Шевченківському районі столиці.
Дві людини завдали Полякову тілесні ушкодження, після чого зникли з місця подій.
Нагадємо, Фермер вирішив підкинути гранату Зеленському, зліталася Нацгвардія: всі деталі.
Як повідомляла Politeka, Кличко налякав киян "інфекційним вибухом": "А потім всі запитують - звідки...".
Також Politeka писала, що "слуга народу "влаштував демарш Зеленському прямо з трибуни Верховної Ради:"ви стали порожнім місцем".
Крім того ми писали, що бунт розгорівся під Радою в Києві, у людей здали нерви.