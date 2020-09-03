У центрі української столиці ветеран АТО вирішив провчити ромів, які займалися крадіжкою

Як передає РБК, у центрі міста роми крали гаманці у людей. Перехожий зауважив, що одна з жінок витягла гаманець у жінки, яка йшла з трьома дітьми. Пізніше він схопив ромів і почав їх бити.

Коли за ромів намагалися заступитися якісь чоловіки, то він бризнув їм в обличчя сльозогінним газом.

Кадри побиття ромів можна переглянути за цим посиланням.





У коментарях під відео стало відомо, що чоловік, який бив ромів, - це ветеран АТО Макс Ярош. У 2019 році він заступився за поліцейського, на якого Роми напали на залізничному вокзалі Києва.



Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці виявлені стихійні сміттєзвалища

Так, повідомляється, що в районі станції метро "Славутич" постійно накопичуються купи сміття.

Небайдужий киянин, який повідомив в службу про заворушення, розповів, як йдуть справи в цьому районі міста.





"Біля самого метро постійно п'ють алкоголь, залишають після себе смітник. Жодного разу не бачив поліцію чи двірників. По дорозі на пляж та ж ситуація. Дуже незатишно", - повідомив він.

Нагадаємо, 1 вересня «замінували» Київську гімназію. Сигнал про мінування школи надійшов від батьків гімназистів у Viber-групи трохи пізніше 7 години ранку.

На місце оперативно прибули поліцейські, кінологи та пожежники. До школи нікого не запускали. Після 08.00 батькам почали повідомляти, що 1 вересня таки відбудеться.



Вже 2 вересня невідомі напали на член депутатської групи "Партія "За майбутнє" Антона Полякова.

По даний, напад стався 05: 00 біля кафе "Джаз" в Шевченківському районі столиці.

Дві людини завдали Полякову тілесні ушкодження, після чого зникли з місця подій.

Нагадємо, Фермер вирішив підкинути гранату Зеленському, зліталася Нацгвардія: всі деталі.

Як повідомляла Politeka, Кличко налякав киян "інфекційним вибухом": "А потім всі запитують - звідки...".

Також Politeka писала, що "слуга народу "влаштував демарш Зеленському прямо з трибуни Верховної Ради:"ви стали порожнім місцем".

Крім того ми писали, що бунт розгорівся під Радою в Києві, у людей здали нерви.



