Кияни назвали своїх фаворитів у виборах на посаду мера столиці



Як передає Politeka.net, про це стало відомо з результатів соцдослідження, яке провели в ГО "Центр суспільного розвитку "Інтер-акція".

Так, згідно з останніми даними опитування, в лідери гонки за крісло мера Києва вирвалися Віталій Кличко, якого готові підтримати 23,8% киян і громадський діяч Андрій Пальчевський з підтримкою в 22,7%. Як ми бачимо, лідерів розділяє трохи більше одного відсотка.

Результати опитування виглядають наступним чином:

Віталій Кличко – "УДАР") - 23,8% Андрій Пальчевський – "Перемога Пальчевського") - 22,7% Микола Томенко – Рідна країна) - 10,5% Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7% Андрій Білецький ("Національний корпус") – 5,5% Олексій Гончаренко – "європейська солідарність") - 4,5% Ірина Верещук – "Слуга народу") - 4,1% Сергій Притула – "Голос") - 3,9% Микола Тищенко – "Слуга народу") - 3,8% Олександр Омельченко-3,3%

Варто відзначити, що восени минулого року розрив між Клички і Пальчевським становив 5%.

Керівник ГО "Інтер-акція" Юрій Лагутов зазначив, що така зміна в перевагах киян пов'язана з незадовільною роботою чинного мера. За його словами, невдоволення висловили близько 41% жителів столиці.

Невиконання обіцянок, махінації з будівництвом мостів і скандали із заступниками в Київській міській адміністрації стали головними причинами падіння рейтингу Кличка, зазначив Лагутов.

Також у киян поцікавилися, яку партію вони б підтримали на прийдешніх місцевих виборів.

Результати виглядають наступним чином:

"Європейська солідарність" - 16%

"Слуга народу" - 14,7%

«Перемога Пальчевського " - 14,0%

Стотіь відзначити, що політичної партії "Удар" симпатизують 10% жителів столиці.

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