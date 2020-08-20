У Київській області оголошені в розшук 24-річна Аліна Созанська та її двоє дітей 5 і 2 років

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення у Facebook Броварського відділу поліції.

Стало відомо, що 18 серпня жінка з дітьми пішли з дому в селі Світильня, досі не повернулися і не виходять на зв'язок з рідними.

На момент зникнення мати була одягнена в червону сукню, на ногах – білі мокасини з квітковим принтом.

Кому що-небудь відомо про місцезнаходження Аліни і її дітей просять дзвонити на телефон спецлінії 102.

Politeka повідомляла, що на Дніпропетровщині розшукують зниклу безвісти 19-річну дівчину. Так, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області безвісти пропала молода дівчина.

За даними правоохоронців, 19-річна Ірина Сергіївна Калинчук зникла два дні тому. Дівчина вийшла з дому в понеділок, 17 серпня, о 15.00, і з тих пір про її місцезнаходження нічого не відомо.

У Києві зникла 19-річна дівчина. Так, повідомляється, що Нестерко Діана Олександрівна, 2001 горда народження проживає в столиці на Дарницькому бульварі, пішла з дому в понеділок, 10 серпня і досі не повернулася.

У дівчини зелені очі, чорне волосся до плечей, зріст зниклої – 167 сантиметрів. Іноді пропавшаяносит окуляри. У день зникнення була одягнена в чорні джинси і чорну кофта, з собою мала телефон і ноутбук.

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